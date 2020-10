Covid: Speranza, su nuove misure massima condivisione con Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarà il "massimo livello di condivisione delle nuove misure per evitare qualsiasi distonia tra il governo e le Regioni, che possa mandare in confusione i cittadini". Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro della Salute Roberto Speranza, durante l'incontro con le Regioni alla Protezione Civile. "Abbiamo 33 mila operatori sanitari assunti in più dall’inizio dell’emergenza, abbiamo tutti i materiali, Arcuri ci ha messo nelle condizioni di avere una autonomia come Paese, abbiamo rafforzato le terapie intensive - ha ricordato Speranza -. Il Paese è più forte rispetto a marzo-aprile. Se guardo i numeri degli altri Paesi le nuove misure sono necessarie per evitare di arrivare su quei livelli". (segue) (Rin)