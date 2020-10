Covid: Speranza, su nuove misure massima condivisione con Regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Speranza ha precisato che "l'idea di base è un irrigidimento delle misure anti-Covid, con una distinzione di base tra attività essenziali e non essenziali". "Abbiamo necessità di limitare i contagi - ha continuato -. Interveniamo adesso con più forza sulle cose non essenziali per evitare di dover incidere domani sull'essenziale che per il governo è rappresentato da lavoro e scuola. Se decidiamo come governo di chiedere a qualche comparto di cessare o limitare le proprie attività ci facciamo carico del ristoro". Quanto alle misure, il ministro ha proposto alle Regioni di "fare uno sforzo in più sulla movida, con una stretta sugli orari serali per evitare assembramenti" e di lavorare "insieme sui trasporti". Sullo smart working, invece, ha auspicato una percentuale del 70-75 per cento. (Rin)