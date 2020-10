Covid: Arcuri, puntiamo a 200 mila tamponi molecolari al giorno e 100 mila test rapidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa settimana è stato raggiunto il picco di oltre 150 mila tamponi, un numero che deve aumentare visto l'evolversi della pandemia". Lo ha detto, a quanto si apprende, il commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri, durante l'incontro alla Protezione Civile con le Regioni. "Sono disponibile a ricominciare gli acquisti centralizzati di tamponi, reagenti e test antigenici per arrivare a 200 mila tamponi molecolari al giorno e 100 mila test rapidi antigenici al giorno - ha spiegato -. Ho chiesto alle Regioni indicazioni quantitative sui fabbisogni ma hanno risposto solo alcune. Ecco perché alle altre chiedo di rispondere nel corso della riunione di oggi. Se queste regioni mancanti non hanno necessità, perché autonome nel reperire test e tamponi, li destiniamo ad altre regioni". (segue) (Rin)