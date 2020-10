Covid: Arcuri, puntiamo a 200 mila tamponi molecolari al giorno e 100 mila test rapidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arcuri ha poi affrontato la questione delle terapie intensive. "Se non abbiamo chiaro lo stato di attivazione dei ventilatori che vi abbiamo già inviato, vista anche la sostanziale differenza della geografia della pandemia, rischiamo di inviare materiali in territori dove non c'è questa necessità - ha osservato -. Questo il motivo della mia sollecitazione per avere una risposta dalle Regioni. Se sommiamo il numero iniziale di terapie intensive (5.179), con i ventilatori già inviati (3.059) e quelli che abbiamo già acquistato e sono nei nostri magazzini (1.500) arriviamo ad una cifra complessiva maggiore rispetto all'obiettivo del rafforzamento delle terapie intensive che ci eravamo prefissati a inizio pandemia". (Rin)