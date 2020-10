Regno Unito: consigliere governativo, breve chiusura potrebbe essere necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova breve serrata potrebbe essere necessaria nel Regno Unito per contrastare il nuovo aumento dei contagi di Covid. Lo ha detto il consigliere del governo del Regno Unito, John Bell, professore di medicina presso l'Università di Oxford, alla “Bbc”. “Riesco a vedere poco margine per arrivare a una soluzione senza una qualche tipo di interruzione”, ha detto Bell, secondo cui “si farà ogni sforzo per mantenere le scuole aperte”.(Rel)