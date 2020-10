Milano: lite in appartamento, proprietario trovato con un chilo di hashish, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 31enne italiano è stato arrestato per spaccio alle 23 di ieri sera a Milano. Gli agenti sono stati chiamati per una lite in un appartamento, in via Amundsen, in zona De Angeli. Una volta arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato sulle scale due ragazzi, che si sono dichiarati ospiti del proprietario dell'appartamento segnalato. Gli agenti hanno però subito notato, poco lontano, un sacchetto in cellophane, che aveva al suo interno 320 grammi di hashish, sequestrato a carico di ignoti. Il proprietario dell'appartamento si è presentato poco dopo, scusandosi per gli schiamazzi, ma i poliziotti intravedono sul tavolo un altro sacchetto in cellophane, all'interno del quale è stato trovato poi un chilo di hashish. Il 31enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. (Rem)