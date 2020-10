Covid: Bonaccini, in Emilia Romagna nessun problema per tamponi e terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per l'Emilia Romagna non ci sono problemi su tamponi e terapie intensive, abbiamo inaugurato 150 nuovi posti letto con Boccia e Speranza, siamo al completamento dell'obiettivo che ci ha dato il governo". Lo ha detto, a quanto si apprende, il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, nel corso dell’incontro con il governo nella sede della Protezione civile. Per quanto riguarda la scuola, ha aggiunto, “per i sindacati dell’Emilia Romagna se il governo fa una proposta per differenziare gli orari o propone una didattica a distanza mista si può discutere”.(Rin)