India: accordata fase di sperimentazione clinica adattiva del vaccino "Sputnik V"

- Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) e il Reddy's Laboratories Ltd potranno condurre studi clinici avanzati in India per accertare l'efficacia del possibile vaccino anti Covid-19 che stanno sviluppando. Lo ha riferito in una nota il fondo Rdif. A seguito di un nuovo accordo, ha spiegato Rdif, l'India effettuerà ora una sperimentazione clinica adattiva di fase II e III sull'uomo che coinvolge 1.500 partecipanti. In base all'accordo, il Reddy's condurrà gli studi clinici e, previa approvazione, distribuirà il vaccino finito in India. Rdif, che sta operando anche all'estero, fornirà 100 milioni di dosi al Reddy's. Le sperimentazioni su larga scala del vaccino nominato "Sputnik V" in India sono state prima annunciate e poi respinte dalle autorità indiane, per le quali la scala degli studi di Fase I e II condotti in Russia all'inizio di quest'anno era troppo piccola, e che ha quindi richiesto che questi fossero ripetuti. Secondo l'agenzia "Sputnik", la Russia è stato il primo Paese a concedere l'approvazione normativa per un nuovo vaccino contro il coronavirus, e sta inoltre conducendo sperimentazioni di Fase III sul possibile vaccino "Sputnik V" in Bielorussia, Venezuela e negli Emirati Arabi Uniti. RDIF ha raggiunto accordi con produttori indiani per produrre 300 milioni di dosi di vaccino. (Inn)