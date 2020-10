Spagna: "The Lancet" critica nuovamente la gestione sanitaria del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario spagnolo si caratterizzerebbe per la "debolezza dei sistemi di sorveglianza, la mancanza di dispositivi di protezione per il personale e nelle unità critiche, il ritardo nella reazione dei governo centrale e regionali e la lentezza dei processi decisionali". È quanto affermato dalla prestigiosa rivista scientifica "The Lancet" in un editoriale pubblicato oggi nel quale si individuano le possibili ragioni della gravità della seconda ondata della pandemia del coronavirus che da settimane sta colpendo il paese iberico. Secondo "The Lancet", inoltre, quando il confinamento generale è stato revocato a giugno "alcune autorità regionali sono state probabilmente troppo veloci a riaprire e troppo lente ad adottare un sistema di tracciabilità e rintracciabilità" dei casi positivi. Il testo ha evidenziato che i quattro pilastri del sistema sanitario spagnolo, "governance, finanziamento, prestazioni e personale", "si trovavano già in una situazione delicata" quando sono stati superati dall'ondata di marzo. "The Lancet", infine, ha messo l'accento sul sotto-finanziamento del sistema a partire dalla precedente crisi del 2008, citando come esempio il problema delle risorse umane con 5,9 infermieri per mille abitanti, uno dei tassi più bassi d'Europa, la cui media è di 9,3. "The Lancet" già in due precedenti occasioni ha segnalato le criticità del sistema sanitario spagnolo e gli strumenti messi in campo del governo per arginare la pandemia. (Spm)