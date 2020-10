Libano: l'Egitto continua il ponte aereo, presentato nuovo lotto di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha inviato un nuovo lotto di aiuti medici e alimentari in Libano, parte di un ponte aereo nel paese nordafricano iniziato il 4 agosto. La spedizione contiene 500 dosi di Remdesivir, il farmaco utilizzato nelle terapie anti-coronavirus Sars-CoV-2, e 50 tonnellate di farina fornite dalla Federazione delle industrie egiziane. L'Egitto ha dato il via a un ponte aereo per fornire aiuti umanitari, forniture mediche e alimentari al Libano dopo la devastante esplosione che ha colpito il porto di Beirut all'inizio di agosto. (Cae)