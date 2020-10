Roma: Raggi, servono semplificazione e più poteri a sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono semplificazione e più poteri a sindaci. A dirlo la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, in merito al codice degli appalti. "Non voglio una regolamentazione speciale, ma in una città che ha investimenti milionari, non posso aspettare 4-5 anni che un gara vada a buon fine. Il 'modello Genova' dimostra - aggiunge Raggi - che con una normativa fatta bene le cose si possono fare: in meno di 2 anni è stato smantellato e rifatto un ponte. Come sindaci stiamo chiedendo una semplificazione e la concessione di maggiori poteri", conclude Raggi. (Rer)