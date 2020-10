Covid: Regioni, didattica a distanza per le scuole superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni appoggiano l’idea della didattica a distanza per le scuole superiori al fine di contenere i contagi da coronavirus. Tuttavia, auspicano un periodo limitato di 15 giorni per studiare l’evoluzione della pademia. La risposta al governo è stata data, a quanto si apprende, durante la riunione nella sede della Protezione Civile. “Per evitare che la scuola si chiuda – ha spiegato il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini - magari pensiamo a scaglioni di priorità: elementari e medie in presenza mentre per le superiori, almeno agli ultimi anni ci possiamo pensare". Anche il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga avrebbe dato parere favorevole alla valutazione della didattica a distanza per gli studenti delle superiori. La proposta di mettere a punto questa misura per un periodo di due settimane è invece è arrivata dalla Regione Umbria.(Rin)