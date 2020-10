Milano: rubano cellulare e rolex da 9 mila euro, arrestati per rapina aggravata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due marocchini di 21 e 23 anni, entrambi irregolari sul territorio, alle due di notte sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso in via Benedetto Marcello, angolo via Vitruvio, a Milano. La vittima è un 47enne, che verso l'una transitava in via Lecco. L'uomo ha raccontato agli agenti di essere stato fermato da due soggetti che gli hanno strappato via il cellulare. Uno dei due è riuscito a scappare verso viale Tunisia e l'altro è rimasto, fingendosi un intermediario per poter avere indietro il cellulare rubato. Nel frattempo però l'uomo è stato accerchiato da altri cinque soggetti, che lo hanno aggredito e gli hanno portato via un rolex dal valore di 9 mila euro. Dalla descrizione fornita, gli agenti sono riusciti a fermare i due ventenni, che non avevano con sé la refurtiva ma sono stati però riconosciuti dall'uomo come due dei cinque che lo avevano aggredito poco prima.(Rem)