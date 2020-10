Usa: "Forbes", debiti di Trump ammontano ad almeno 1 miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump deve ai suoi creditori almeno 1 miliardo di dollari, più del doppio del debito di 400 milioni di dollari riconosciuto dallo stesso capo dello Stato. Secondo la rivista statunitense "Forbes", i prestiti di cui Trump è debitore interessano diversi beni - quali hotel, ville, campi da golf - e la maggior parte di questi rientra nel rapporto di divulgazione finanziaria che il presidente degli Stati Uniti è tenuto a presentare ogni anno al governo federale. Forbes ha inoltre valutato le attività di Trump a 3,66 miliardi di dollari, cifra che ha ritenuto "sufficiente a rendere il suo patrimonio netto stimato a 2,5 miliardi di dollari". La rivista ha insistito sul fatto che il capo dello Stato abbia debiti non solo con la Deutsche Bank, ritenuta da alcuni come l'unica istituzione finanziaria a prestare denaro a Trump, ma con almeno altri sei istituti di credito. Non è chiaro, infine, a chi Trump debba circa 162 milioni di dollari per il suo grattacielo a San Francisco, sottolinea Forbes, per la quale la questione è avvolta da "grande confusione" e "mancanza di trasparenza". La rivista rimarca che la Trump Organization non ha risposto alle richieste di spiegazioni presentatele. (segue) (Nys)