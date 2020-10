Usa: "Forbes", debiti di Trump ammontano ad almeno 1 miliardo di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni di Forbes seguono la pubblicazione di un rapporto del "New York Times" (Nyt), a marzo scorso, secondo cui la maggior parte dell'attuale debito di 421 milioni di dollari del presidente proverrebbe dal golf resort Doral in Florida (125 milioni di dollari) e dall'hotel Washington di Trump (160 milioni di dollari), elementi che sono stati definiti da Trump come "fake news". L'anno scorso, il Nyt ha sostenuto che la Deutsche Bank ha continuato a prestare a Trump milioni di dollari dalla fine degli anni '90, nonostante il presidente sia considerato un cliente "rischioso". L'agenzia ha affermato che i prestiti della banca a Trump ammontano a circa 2 miliardi di dollari, affermando anche che il presidente potrebbe mentire sul suo patrimonio netto e sulle sue attività. (Nys)