Covid: Iran, oltre 30 mila vittima da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha annunciato che il bilancio delle vittime del coronavirus Sars-CoV-2, responsabile della pandemia di Covid-19, ha superato la soglia dei 30 mila morti. Lo ha detto oggi la portavoce del ministero della Salute, Sima Sadat Lari, precisando che le vittime dell'epidemia sono per l'esattezza 30.123 con un totale di 526.490 casi confermati. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati circa 4.103 nuovi casi di infezione e 253 decessi. Circa 4.721 pazienti affetti da Covid-19 sono in condizioni critiche e vengono trattati nelle unità di terapia intensiva. La portavoce ha aggiunto che finora in Iran sono stati effettuati 4.482.263 test. (Irt)