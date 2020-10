Roma: Raggi, serve aiuto governo per settori che non possono ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono alcuni settori che non possono ripartire e per questo dobbiamo fare appello al governo affinché intervenga al loro sostegno". A dirlo la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. "Il centro di Roma è sostanzialmente desertificato e va sostenuto: tra assenza di turismo e smart working è evidente che non c'è più quel flusso economico che girava intorno al centro. Ci inventiamo eventi, ma serve un aiuto immediato da parte del governo - ha sottolineato Raggi -. Il Covid ha buttato tutto giù, ci siamo inventati un bollino per far capire a tutti che Roma è sicura, stiamo lavorando per un turismo più sostenibile. Ma nonostante molte iniziative alcuni filoni non possono riprendere. Quindi - ha concluso Raggi - dobbiamo dire al governo che ci sono settori che devono essere convenzionati come ristoranti, albergatori". (Rer)