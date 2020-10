Russia: il ministero della Sanità lavora su un farmaco in grado di rallentare la diffusione del Covid nell'organismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta elaborando un farmaco in grado di rallentare la diffusione del coronavirus nell’organismo e rallentarne gli effetti. È quanto affermato dal direttore del dipartimento di allergologia-immunologia del ministero della Salute russo, Rakhim Khaitov, citato dall’agenzia di stampa “Tass”. "Al momento non esiste un farmaco specifico che fermi in modo specifico la replicazione del virus. Stiamo sviluppando un farmaco di questo genere che colpirà in maniera precisa i geni responsabili della replicazione, ma siamo ancora nella fase preclinica", ha affermato Khaitov. Secondo quanto spiegato dal funzionario, si è partiti da un complesso di 1.500 microRna, ovvero piccole molecole di Rna, per poi selezionarne tre che, combinante insieme, sarebbero in grado di rallentare la crescita del virus di 10 mila volte. (Rum)