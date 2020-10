Covid: Bonaccini, bus turistici per il trasporto pubblico, ma solo in ambito aurbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera all’uso degli autobus turistici per risolvere il problema del sovraffollamento dei mezzi pubblici, ma non in ambito urbano. A quanto si apprende, sarebbe stata questa la soluzione proposta al governo dal presidente della Conferenza delle Regioni e governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, durante l’incontro nella sede della Protezione Civile. Bonaccini, nel corso della riunione, si è detto anche favorevole all'aumento della percentuale di smart working, mentre per quanto riguarda le strutture sportive come piscine e palestre, ha invitato a valutare “chi può rispettare i protocolli e chi no”. Infine, ha chiesto all’esecutivo di prestare attenzione “a quelle attività che saranno chiuse o che lo sono già, come le discoteche e le sale da ballo” e che aspettano un “segnale”.(Rin)