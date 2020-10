Milano: Sala, firmato ordinanze per sospendere mercatini viale Puglie, troppa illegalità e assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Troppa illegalità, troppo abusivismo e troppi assembramenti senza rispetto delle norme anti-Covid19. Per questi motivi, ho firmato due ordinanze contingibili e urgenti che chiedono ai proprietari delle aree di sospendere l‘attività dei due mercatini che si svolgono di domenica nella zona di viale Puglie". Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un messaggio su Facebook. "Ogni domenica pattuglie della Polizia Locale hanno presidiato il luogo e ogni volta sono stati allontanati abusivi e sequestrata merce rubata - ha aggiunto il primo cittadino - Nonostante gli sforzi per far rispettare la legge e le norme di sicurezza, le cose non sono cambiate e per cui sono intervenuto con più decisione. A Milano non possono esserci luoghi franchi dove non si rispetta la legalità". (Com)