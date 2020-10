Roma: Sgarbi, Cosa fa Raggi per monitorare diffusione Covid nelle scuole? Basta colpevolizzare cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è più possibile assistere impotenti alla colpevolizzazione dei cittadini da parte della politica sull'emergenza covid. Non ci si può discolpare da tutto per l'incapacità di assumersi le proprie responsabilità. A Roma, il sindaco Raggi ha il dovere di rendere noti a tutti i dati sulla diffusione del virus nelle scuole". Questo è quanto dichiara Vittorio Sgarbi, in corsa per la poltrona di primo cittadino di Roma Capitale, che ha motivato la propria decisione di concorrere a sindaco per "generare un nuovo Rinascimento per la Città Eterna, ormai costretta al degrado e all'abbandono". "Cosa si sta facendo, giorno per giorno, per monitorare la diffusione del Coronavirus, per capire quanto tenere le scuole aperte incida realmente? - prosegue Sgarbi - Viviamo in uno stato di assurda eccezione che, troppo spesso, non risponde al raziocinio ma all'incompetenza. Gli italiani, i romani, non possono più permettersi di subire. Che senso ha, infatti, essere al massimo sei persone in casa e, poi, accalcarsi nei mezzi pubblici e nelle scuole? Come tutto questo dovrebbe evitare il contagio non è ben chiaro". Sgarbi richiama alla responsabilità il sindaco di Roma: "La Raggi deve battersi affinché le scuole rimangano aperte ma in sicurezza. Le scellerate decisioni governative, come quella di De Luca in Campania, non devono rendere, ancora una volta, la vita dei nostri figli un incubo".(Ren)