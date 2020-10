Roma: sorpreso a spacciare cocaina tre volte in una settimana, arrestato 29enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorpreso a spacciare cocaina per ben tre volte in meno di una settimana. Così ieri pomeriggio, i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 29enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma con la custodia cautelare in carcere, emessa dalla quarta sezione penale del Tribunale di Roma. Il provvedimento scaturisce dalle segnalazioni dei carabinieri che, in meno di una settimana, tra l’8 e il 14 ottobre, lo hanno arrestato per ben tre volte perché sorpreso a spacciare in zona Quarticciolo. In particolare, la notte dell’8 ottobre, il pusher è stato bloccato subito dopo aver ceduto alcune dosi di cocaina a due acquirenti in via Castellaneta. I carabinieri hanno notato che il 29enne ha recuperato le dosi spacciate da una busta occultata sul marciapiede e l’hanno recuperata sequestrando in totale 21 dosi della stessa droga e 60 euro. (segue) (Rer)