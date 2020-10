Roma: sorpreso a spacciare cocaina tre volte in una settimana, arrestato 29enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e lo spacciatore rimesso in libertà ma, lo stesso pomeriggio è stato nuovamente fermato in via Manfredonia incrocio via Ostuni dove è stato sorpreso a cedere 2 dosi di cocaina ad un giovane. Il recidivo è stato trattenuto in caserma e accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida il giorno dopo. La sera del 14 ottobre, invece, i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno riconosciuto il 29enne egiziano mentre camminava in via Manfredonia all’altezza di via Molfetta e lo hanno seguito per un breve tratto, fino a quando ha incrociato un uomo a cui ha ceduto 2 dosi di cocaina. Immediatamente bloccato, nelle sue tasche sono state trovate altre dosi di droga e 120 euro in contanti, provento dello spaccio. Ieri pomeriggio, infine, i carabinieri lo hanno rintracciato e gli hanno notificato l’ordinanza che ne ha disposto la collocazione nel carcere di Rebibbia. (Rer)