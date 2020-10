Banche: Abi, rafforzata accessibilità e inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Implementazione di soluzioni basate sulla multicanalità e sulla multisensorialità, adozione di principi internazionali di progettazione per rendere gli spazi fruibili a tutti, e valorizzazione di figure in grado di promuovere l'accessibilità in banca. Sono questi i principali aspetti su cui si concentrano le iniziative delle banche per rafforzare l'accessibilità fisica e digitale. Un impegno che si dimostra crescente, rivolto a promuovere in modo sempre più innovativo ambienti fisici, operatività bancarie e relazioni 'senza barriere', per favorire la massima inclusione di tutte le fasce della clientela, a partire dalle persone con limitazioni funzionali, anche temporanee. È quanto emerge dall'ultima indagine sul tema dell'accessibilità in banca realizzata dall'Associazione bancaria italiana (Abi). (segue) (com)