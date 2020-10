Banche: Abi, rafforzata accessibilità e inclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La nuova rilevazione, si legge in una nota, offre una panoramica delle iniziative avviate dalle imprese bancarie, nonché delle misure adottate e degli interventi programmati, consentendo di mettere a fattor comune le esperienze realizzate e di condividere le buone pratiche. Strumento di inclusione finanziaria e sociale, l'accessibilità nel mondo bancario è intesa sia in senso fisico, in relazione alle misure adottate per la rimozione delle barriere architettoniche, sia in termini relazionali e di efficientamento dei processi, per migliorare le diverse fasi in cui si articola il rapporto con la clientela. I principali filoni di interesse emersi nell'ambito della nuova edizione dell'indagine sull'accessibilità in banca sono: le soluzioni tecnologiche e operative sviluppate dalle realtà bancarie, l'usabilità e l'accessibilità informatica dei canali di interazione con la clientela, la normativa di riferimento e gli impatti della direttiva europea 'sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi' per il mondo bancario.