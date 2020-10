Banche: Abi, rafforzata accessibilità e inclusione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per approfondire le possibili declinazioni del tema dell'accessibilità dei prodotti e dei servizi, l'Abi ha inoltre promosso l'e-book multimediale e costantemente aggiornato 'La filiale senza barriere', che rappresenta il primo prodotto della serie tematica denominata 'Accessibilità+', nonché un percorso formativo e di approfondimento su queste tematiche. L'impegno del settore bancario in tema di accessibilità è in linea con le principali indicazioni contenute nell'Atto Europeo sull'Accessibilità. Le iniziative promosse da Abi si inseriscono nell'ambito delle politiche implementate per dare attuazione agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il nuovo quadro strategico delle Nazioni Unite. (com)