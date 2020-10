Tunisia: Consiglio dei ministri approva 9 progetti di legge e 7 decreti, sbloccate concessioni di idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri della Tunisia, riunitosi venerdì 16 ottobre 2020 per la prima volta in videoconferenza, ha approvato nella notte nove progetti di legge e sette decreti governativi relativi in particolare agli idrocarburi, alle relazioni Tunisia-Ue, al sistema idrico, alla competitività, agli affari fondiari, agli investimenti e alla lotta al terrorismo. Presieduto dal capo del governo, Hichem Mechichi, il Consiglio ha ascoltato una presentazione sui bilanci economici per il 2021. È stata inoltre presentata, spiega una nota diffusa su Facebook sulla pagina ufficiale del governo, una presentazione sull'evoluzione della situazione epidemiologica nel Paese e sulla valutazione della riapertura di scuole e università. "Il coronavirus ha obbligato il Consiglio dei ministri a riunirsi per la prima volta in videoconferenza”, ha detto Mechichi, spiegando che la pandemia, nonostante il suo impatto negativo, ha aperto la strada all’utilizzo ottimale delle nuove tecnologie. I ministri hanno approvato, tre le altre cose: un progetto di legge relativo all'autorizzazione dello Stato a sottoscrivere il capitale della Tunis Highway Company; una bozza di legge organica relativa alla revisione alla Legge fondamentale di bilancio; tre distinti progetti di legge relativi all'approvazione della convenzione speciale e dei suoi allegati per lo sfruttamento degli idrocarburi nelle concessioni Maamoura, Jebel Al Duwlab e Qarmada; un disegno di legge relativo alle istituzioni pubbliche per la gestione del sistema idrico nelle aree irrigate; un decreto governativo relativo alla nomina di un membro del Comitato nazionale per la lotta al terrorismo. (Tut)