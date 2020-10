Sociale: assessore Roma, assistenzialismo è fallimentare, lavoro su percorso autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ottica meramente assistenzialistica "è, per sua natura, fallimentare. Noi non vogliamo 'casermoni', non vogliamo servizi di accoglienza in cui non sia incluso anche un percorso strutturato di accompagnamento delle persone verso l’autonomia". Lo scrive su Facebook l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. "Ho il piacere di partecipare oggi ai lavori del webinar conclusivo di 'Termini Sociali 2020', l’evento che fa incontrare il sociale di Roma e che abbiamo organizzato in piena e stretta collaborazione con Binario 95 in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà - spiega l'assessore -. Il sociale appartiene a tutti, è il parametro di una società che funziona, che sa dare risposte. Su Roma questa rappresenta una sfida ancora più grande, la sua complessità dovuta alla estensione, il suo essere tante città in una. Nel nostro impegno abbiamo posto un obiettivo fondamentale: mettere le persone al centro. Al centro di ogni interlocuzione, progettazione, pianificazione e soprattutto programmazione politica. L’ottica meramente assistenzialistica è, per sua natura, fallimentare. Noi non vogliamo ‘casermoni’, non vogliamo servizi di accoglienza in cui non sia incluso anche un percorso strutturato di accompagnamento delle persone verso l’autonomia". (segue) (Rer)