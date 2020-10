Sociale: assessore Roma, assistenzialismo è fallimentare, lavoro su percorso autonomia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un esempio su tutti - continua l'assessore Mammì - è il condominio sociale di Roma Capitale, che si trova a San Lorenzo. In questo stabile confiscato alla criminalità organizzata abbiamo avviato un progetto innovativo per persone senza dimora: qui gli ospiti possono condividere spazi, compiti quotidiani, confronto ed essere inseriti in stage formativi e lavorativi. Presto apriremo un altro appartamento, in zona Termini, dove realizzeremo il vero primo progetto di puro Housing First a Roma. E altri appartamenti saranno coinvolti in queste progettualità dove al centro c’è la persona e il percorso di reinserimento". L'assessore ricorda che come Amministrazione "abbiamo voluto imprimere un indirizzo chiaro a questo percorso, approvando le Linee guida per nuove forme di residenzialità in semi-autonomia e di co-housing per persone senza dimora. Con l’ospedale San Giovanni abbiamo avviato i lavori per aprire un 'centro di accoglienza per le fragilità socio-sanitarie' per sostenere le persone senza dimora in fase di dimissioni dalle strutture ospedaliere, un momento in cui rischiano di essere ancora più vulnerabili. Con l’arrivo del Covid-19, abbiamo messo in campo uno sforzo straordinario: abbiamo aumentato i posti di accoglienza h24, aumentato i pasti a domicilio, dato indicazioni alle mense sociali per limitare le possibilità di contagio". (segue) (Rer)