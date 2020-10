Sociale: assessore Roma, assistenzialismo è fallimentare, lavoro su percorso autonomia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo stretto accordi - ricorda l'assessore Mammì - con la Diocesi di Roma e con il Forum terzo settore per distribuire i pacchi alimentari. Ma non ci siamo limitati solo ad interventi emergenziali. In un’ottica strutturale, di prospettiva, abbiamo unito le forze con Irpps-Cnr, dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione e dipartimento di psicologia dell’Università Sapienza di Roma, Link lab della Link campus university, per studiare e analizzare le nuove forme di povertà emergenti generate dalla pandemia al fine ultimo di sostenere la progettazione di nuove e specifiche modalità di intervento. Un secondo protocollo d’intesa fondamentale lo abbiamo firmato con Ifo - Regina Elena e San Gallicano e Istituto di Medicina Solidale, per offrire una più efficace risposta sociosanitaria alle persone in condizioni di fragilità estrema, che sono particolarmente a rischio di sviluppare patologie, come il Covid-19, e non sono a conoscenza o possiedono solo in parte le informazioni e gli strumenti necessari alla prevenzione. Il lavoro va avanti, prosegue costantemente. Ringrazio tutti i partecipanti di 'Termini sociali 2020' e coloro che si impegnano ogni giorno per le persone più fragili sul nostro territorio. La volontà - conclude l'assessore - è di proseguire nella direzione che abbiamo affermato insieme. In rete". (Rer)