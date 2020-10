Grecia: premier Mitsotakis a Evros, in corso lavori per nuova recinzione al confine con la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha visitato la regione di Evros, nel nord est del Paese, dove è in fase di costruzione una nuova recinzione al confine con la Turchia. Lo ha riferito l’ufficio stampa del primo ministro. La nuova recinzione è lunga 26 chilometri, ma le autorità elleniche sono al lavoro per modernizzare anche altre vecchie strutture di sicurezza. "Questo è il minimo che possiamo fare per proteggere il confine e per far sentire la gente di Evros più al sicuro", ha detto Mitsotakis dopo aver visitato il cantiere e promettendo di recarsi nuovamente la regione prima di aprile, quando i lavori dovrebbero essere completati. Mitsotakis ha anche parlato con i rappresentanti del servizio di frontiera, che lo hanno ringraziato per il sostegno dello Stato e l’invio di una nuova squadra operativa. (segue) (Gra)