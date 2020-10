Grecia: premier Mitsotakis a Evros, in corso lavori per nuova recinzione al confine con la Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 400, infatti, i nuovi agenti delle guardie di frontiera che sono entrati in servizio a Evros, mentre altri 800 sono stati dispiegati sulle isole della parte orientale del Mar Egeo e altre 480 nel resto della Grecia. La decisione di costruire una nuova recinzione è stata presa dopo che migliaia di migranti illegali dalla Turchia hanno tentato di entrare in Grecia tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Secondo il governo di Atene, la nuova recinzione sarà composta da robuste grate metalliche alte 5 metri. Inoltre, verranno costruite nuove strade per garantire la manutenzione e la riparazione delle barriere artificiali erette lungo il corso del fiume Evros, confine naturale fra Grecia e Turchia. (Gra)