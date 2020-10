Ostia: controlli carabinieri, 4 persone arrestate in poche ore ad Acilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Acilia 4 persone sono state arrestate in poche ore. Questo l'esito dei servizi di controllo sul territorio da parte dei carabinieri di Ostia, per prevenire e reprimere la commissione dei reati predatori, contrastare lo smercio di droga e far rispettare le misure per il contenimento epidemiologico. In particolare i militari hanno arrestato un 46enne notato per lo "strano" via vai dall'interno della sua abitazione. I militari hanno quindi deciso di vederci chiaro facendo scattare una perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare molteplici dosi di cocaina, un bilancino di precisione e tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente. Il pusher è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Sempre ad Acilia sono stati arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, due persone, entrambe già note alle forze dell’ordine. Il primo, un 48enne, è stato condannato, in via definitiva, a quasi 3 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti: l'uomo, già ristretto agli arresti domiciliari per rapina e ricettazione, ha così visto aumentare la propria pena. Il secondo, un giovanissimo già gravato da numerosi precedenti, è stato condannato per reati in materia di stupefacenti e, rintracciato dai carabinieri, è stato posto agli arresti domiciliari, dove sconterà quasi 3 anni di reclusione. Ancora ad Acilia, i carabinieri hanno arrestato, su disposizione del Tribunale di Roma, un 42enne romano con precedenti, responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni. I militari, al termine di approfondite indagini, sono riusciti a ricostruire una lunga storia di minacce e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, che era stata reiteratamente minacciata di morte, ingiuriata e aggredita fisicamente, anche alla presenza dei figli, a loro volta vittime di percosse. L’Autorità giudiziaria, condividendo le risultanze dei Carabinieri, ha disposto l’immediato arresto dell’uomo, che è stato portato nel carcere di Regina Coeli.(Rer)