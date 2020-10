Francia: premier Castex su insegnante decapitato, "totale indignazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier francese, Jean Castex, ha espresso “totale indignazione” per l’omicidio di Samuel Paty, l’insegnante di un collegio decapitato ieri a Conflans-Sainte-Honorine, un sobborgo nei pressi di Parigi. Durante un incontro al ministero dell'Istruzione, in compagnia del titolare del dicastero Jean-Michel Blanquer, il primo ministro ha definito quest’atto “una barbarie”. "Sulla base del materiale a mia disposizione, si tratta di un attacco attribuibile al terrorismo islamico", ha detto il primo ministro. "Voglio condividere con voi la mia totale indignazione. La laicità, colonna portante della Repubblica, è stata presa di mira con questo atto spregevole", ha aggiunto Castex, secondo cui il governo non resterà inerte di fronte “a questi avvenimenti inaccettabili”. (segue) (Frp)