Francia: premier Castex su insegnante decapitato, "totale indignazione" (2)

- Il premier ha anche reso omaggio a Paty. "La comunità nazionale è sconvolta da quello che è successo ieri sera. Ho un pensiero per Samuel Paty, che è stato un insegnante per vent'anni, e ora è stato assassinato in maniera codarda. Ho un pensiero per la sua famiglia e per tutti i suoi colleghi, il preside del collegio, e chi lo conosceva e gli si è stato vicino", ha detto Castex. “Ovviamente, al di là del professor Paty, siete tutti consapevoli che a risentire di questi atti sono i nostri valori più fondamentali: dopo la libertà di stampa, e 'Charlie Hebdo' (il noto settimanale satirico francese), la libertà di insegnare, e quindi la Repubblica", ha concluso il primo ministro. (Frp)