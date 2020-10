Nuova Zelanda: i laburisti della premier Aadern vincono elezioni con il 49,2 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito laburista di centro-sinistra della premier neozelandese Jacinda Ardern è in netto vantaggio allo spoglio dei voti delle elezioni politiche, dove con oltre il 77 per cento delle schede scrutinate ha ottenuto il 49,2 dei voti contro il 27 per cento della formazione conservatrice avversaria, il National Party. Lo ha riferito la Commissione elettorale, mentre la leader del partito di centrodestra, Judith Collins, ha ammesso la sconfitta. Il risultato appare storico in quanto se i laburisti vincessero più della metà dei seggi, commenta la stampa locale, Ardern potrebbe formare il primo governo della Nuova Zelanda a partito unico e completamente di sinistra dagli anni Settanta. Secondo i dati provvisori, il Primo Partito nazionalista neozelandese ha ottenuto il 2,6 per cento e il Partito dei Verdi il 7,6 per cento. Se non dovesse riuscire a formare un governo solo laburista, secondo gli analisti Aadern dovrebbe tentare la strada di una coalizione con i Verdi. (Res)