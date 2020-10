Roma: Confcommercio, amministrazione incapace di governare città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È talmente palese l'incapacità di amministrare la città che l'unico modo di risolvere i problemi è il negazionismo abbinato alle chiusure o limitazione degli orari di apertura". È quanto dichiara in una nota il presidente di Confcommercio centro di Roma, David Sermoneta. "Se piove - prosegue Sermoneta - si chiudono le scuole, se tira vento si chiudono le scuole, se ci sono le buche si chiudono le strade, se non si ha la capacità di presidiare il territorio s'impedisce l'espletamento della vita economica cittadina. Ma la cosa più grave è il perseguimento di politiche amministrative frutto delle proprie convinzioni ideologiche e non di una sana concertazione".(Com)