Germania: Covid, Merkel invita i cittadini a limitare contatti sociali

- I cittadini tedeschi sono invitati a limitare i contatti sociali e ridurre al minimo i viaggi. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel nel suo video podcast settimanale del sabato. Merkel ha rivolto un appello personale dopo che fra il governo federale e quelli dei singoli laender è servita un’accesa discussione per concordare le modalità volte a contenere una seconda ondata di contagi di coronavirus. “Dobbiamo fare di tutto per evitare che il virus si diffonda senza controllo. Ogni giorno conta", ha detto Merkel. Sebbene i tassi di contagio della Germania siano stati inferiori rispetto a gran parte dell'Europa, nelle ultime 24 ore hanno registrato un'accelerazione e sabato hanno raggiunto il massimo record giornaliero di 7.830, secondo i dati dell’Istituto Robert Koch per le malattie infettive. (Geb)