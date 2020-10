Francia: professore decapitato, Al Azhar condanna “atto terroristico” ma chiede rispetto per religione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clero di Al Azhar, il principale centro di formazione del mondo islamico sunnita, ha condannato l’omicidio a sfondo terroristico avvenuto ieri in un sobborgo della capitale francese Parigi, dove un insegnante di storia stato decapitato per aver mostrato agli alunni le caricature di Maometto pubblicate dal settimanale satirico "Charlie Hebdo”. “Al Azhar esprime la sua condanna per l’atto terroristico avvenuto venerdì a Parigi, dove un estremista ha decapitato un insegnante", si legge in una dichiarazione. “Confermiamo il rifiuto di questo crimine odioso e di tutti gli atti terroristici. L'omicidio è un crimine che non può essere giustificato in alcun modo". Al Azhar ha ribadito il suo appello "perpetuo" ad abbandonare la violenza e i discorsi di odio indipendentemente dalla loro forma o motivazione. Allo stesso tempo, l’istituzione islamica sottolinea la necessità “di rispettare le santità e i simboli religiosi”, chiedendo di astenersi “dal fomentare l'odio offendendo le religioni”. Al Azhar ha quindi ribadito la necessità di adottare una legislazione mondiale che criminalizzi le offese alle religioni e i suoi simboli sacri, invitando tutti ad aderire “all'etica e agli insegnamenti delle religioni che richiedono il rispetto delle credenze altrui”. (Cae)