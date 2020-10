© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ in corso nella sede della Protezione civile il confronto tra il governo e le Regioni sulle misure per contenere i contagi da coronavirus. All’incontro partecipano il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia; il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Sono collegati in videoconferenza il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i presidenti delle Regioni.(Rin)