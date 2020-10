Pomezia: prostituta aggredita e rapinata, arrestato 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Albano Laziale hanno eseguito ieri mattina l'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri, nei confronti di un giovane di 22 anni, con residenza a Genzano di Roma, responsabile di rapina e lesioni nei confronti di due prostitute. In particolare, il giovane, la notte del 16 settembre, aveva consumato un rapporto sessuale con una delle due donne. Alla richiesta di compenso da parte della ragazza, l'uomo l’ha colpita al volto con un pugno e l’ha rapinata dei 300 euro contenuti nella borsetta. Nella stessa circostanza, il malvivente ha aggredito, colpendola con un pugno allo stomaco, anche un'altra donna, intervenuta in aiuto della sua amica, per poi darsi alla fuga. Le due vittime, malgrado le lesioni subite, sono riuscite ad annotare la targa dell'auto in fuga. Così, grazie alle indagini svolte dagli investigatori del X distretto Lido di Roma, gli agenti hanno identificato il giovane, persona nota per i pregressi giudiziari. Attualmente il giovane è stato portato in carcere.(Rer)