Lombardia: Bolognini, per i più fragili da Regione risorse per 283 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra fondi regionali e riparto di quelli nazionali quest'anno mettiamo a disposizione per il contrasto alle condizioni di vulnerabilità 283,2 milioni di euro. Il sostegno alle fragilità e la lotta alle povertà sono due dei pilastri dell'azione di questa Giunta". Lo ha ricordato oggi l'assessore alle politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini, in occasione della 29esima giornata mondiale per l'eliminazione della povertà. "Con l'emergenza coronavirus - ha aggiunto l'assessore - il nostro impegno verso i più deboli è stato amplificato. Perché solo tutti insieme possiamo farcela a uscire dalla crisi socioeconomica che l'epidemia Covid-19 ha, purtroppo, scatenato. Per chi si trova in difficoltà Regione Lombardia c'è e sempre ci sarà. E gli oltre 283 milioni di euro permetteranno di rafforzare le politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini, in particolare di quelli più fragili. Inoltre, contribuiranno a rafforzare le azioni di inclusione che Regione Lombardia porta avanti da sempre". "Il nostro obiettivo - ha chiarito Bolognini - è realizzare interventi capillari e sempre più integrati sul territorio. Vogliamo dare un po' di respiro alle tante famiglie che oggi si trovano sotto pressione e a rischio povertà, anche a causa dell'epidemia e delle sue conseguenze economiche". Proseguiranno, quindi, nel biennio 2020/2021 le iniziative regionali di contrasto alla povertà avviate da questa giunta. "Iniziative - ha puntualizzato - che si sono dimostrate particolarmente efficaci". (segue) (Com)