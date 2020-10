Lombardia: Bolognini, per i più fragili da Regione risorse per 283 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tanti gli interventi - ha ricordato l'assessore - messi in campo, dal Reddito di Autonomia alla Dote Unica Lavoro, dai Nidi Gratis 2019-2020 al Bonus Famiglia. E, ancora: il contrasto al gioco d'azzardo patologico, le nuove misure sulle politiche abitative, tra cui l'azzeramento triennale del canone Aler agli inquilini over 70. Inoltre: il recente stanziamento di 6 milioni come indennizzo a fondo perduto per i nidi ed i servizi prima infanzia rimasti chiusi durante l'epidemia, il fondo emergenza abitativa per le famiglie in affitto sul mercato privato, quelli sulla morosità incolpevole, la solidarietà per il sostegno a inquilini di case popolari che non riescono a pagare l'affitto e il canone agevolato per i coniugi separati che vivono con i loro figli. E spiccano anche il diritto al cibo, la lotta allo spreco alimentare e gli aiuti ai senza fissa dimora". "Regione Lombardia - conclude l'assessore - ha messo a punto un sistema complessivo di sostegno alle famiglie e alle persone che vivono situazioni di rischio e di esposizione a quella che viene definita 'fragilità' che si sono rivelati efficaci anche nell'emergenza coronavirus. La strada da fare è ancora molta, ma la direzione è quella giusta e siamo pronti a percorrerla con i nostri cittadini, mano nella mano. La Regione c'è, fa la sua parte ed è pronta a collaborare con enti e associazioni per uscire il più in fretta possibile dalla terribile crisi scatenata dal Covid-19". (Com)