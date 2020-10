Usa-Russia: giornalista "Rt" interrogato da servizi segreti al suo arrivo a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista russo dell’emittente televisiva “Rt”, Konstantin Rozhkov, è stato interrogato per diverse ore dai servizi segreti statunitensi. È quanto riferisce un post su Facebook dell’ambasciata russa negli Stati Uniti, secondo cui Rozhkov è arrivato il 15 ottobre all’aeroporto di New York per girare un documentario sugli Stati Uniti alla vigilia delle elezioni presidenziali. Al giornalista è stato chiesto di fornire l'accesso a tutti i suoi dispositivi elettronici, ed è stato costretto a fornire spiegazioni per le informazioni pubblicate sui suoi suoi profili social – incluse quelle relative al vaccino russo Sputnik V contro il Covid –, nonché la corrispondenza relativa alle sue attività giornalistiche. “L'interrogatorio di un dipendente dei media russi è andato chiaramente oltre le consuete procedure di pubblica sicurezza. Consideriamo l'incidente come un grossolano tentativo delle autorità statunitensi di esercitare pressioni su un rappresentante della stampa, il che offre al pubblico l'opportunità di vedere punti di vista alternativi a quelli prevalenti negli Stati Uniti. Chiederemo spiegazioni appropriate dal dipartimento di Stato degli Stati Uniti”, si legge nel post su Facebook della rappresentanza diplomatica russa. L’emittente televisiva “Rt” è stata indicata dal dipartimento di Stato come un agente straniero. (Nys)