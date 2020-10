Pil: Confcommercio, a ottobre +0,9 per cento ma pesa l’incognita Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un terzo trimestre caratterizzato da un forte recupero (+10,6 per cento rispetto al secondo quarto dell’anno), sebbene meno intenso rispetto alle previsioni contenute nella Nadef (+13,6 per cento), il quarto si apre all’insegna di una rinnovata e profonda incertezza alimentata dalla dinamica dei contagi. E’ quanto emerge dal rapporto elaborato da Confcommercio. In ogni caso, appare ormai evidente che uno specifico problema della congiuntura italiana sia la mancata diffusione della ripresa ad alcuni importanti settori, tra cui quello della convivialità e del turismo in senso lato. (segue) (Com)