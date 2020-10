Pil: Confcommercio, a ottobre +0,9 per cento ma pesa l’incognita Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel confronto annuo l’indicatore dei consumi di settembre si conferma in territorio negativo, seppure in miglioramento rispetto ad agosto. Permangono forti differenze nelle dinamiche delle singole voci di spesa, con uno stato di estrema debolezza per molti dei settori dei servizi. I modesti recuperi messi in atto nei mesi estivi hanno solo attenuato riduzioni che, nel caso del turismo, dei trasporti e delle funzioni legate al tempo libero, sfiorano o superano il 50 per cento nel confronto annuo. Un’evoluzione meno asfittica dei consumi, associata a miglioramenti produttivi ed occupazionali nel trimestre luglio-settembre e a un recupero della fiducia delle famiglie e delle imprese, ha comunque consolidato la ripresa del Pil per il quale, dopo il rimbalzo del terzo trimestre, rivisto leggermente al rialzo, si stima ad ottobre un incremento dello 0,9 per cento congiunturale che si traduce in una decrescita su base annua del 5,1 per cento. (segue) (Com)