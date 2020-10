Pil: Confcommercio, a ottobre +0,9 per cento ma pesa l’incognita Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto di graduale miglioramento si inseriscono le incognite sulle prospettive a breve. La recrudescenza della pandemia in Europa sta portando molti Paesi a mettere in atto misure di contenimento, che seppure di entità più limitata rispetto a quanto fatto in primavera, rischiano di minare la ripresa internazionale con particolare riguardo ai più prossimi partner commerciali, come, appunto, l’Italia. (segue) (Com)