Pil: Confcommercio, a ottobre +0,9 per cento ma pesa l’incognita Covid (4)

- Pil mensile - Nel mese di agosto la produzione industriale ha avuto un significativo rimbalzo (+7,7 per cento congiunturale al netto dei fattori stagionali) registrando un sostanziale ritorno ai livelli dello stesso mese del 2019 (-0,2 per cento su base annua). Anche sul versante degli occupati è proseguita la fase di recupero con un +0,4 per cento rispetto al mese precedente. Nel confronto annuo, però, il dato rimane negativo: -1,8 per cento. Il sentiment delle imprese del commercio al dettaglio è migliorato anche nel mese di settembre (+3,3 per cento rispetto al mese precedente), sebbene resti ancora molto lontano dai livelli pre-Covid (-9,2 per cento la variazione tendenziale).Considerando le variabili appena descritte, si stima per il mese di ottobre una crescita congiunturale del Pil, al netto dei fattori stagionali, dello 0,9 per cento pari ad una riduzione tendenziale del 5,1 per cento. Nel complesso del terzo trimestre la stima del Pil è rivista al rialzo con una crescita congiunturale del 10,6 per cento e una riduzione del 9,3 per cento nel confronto annuo. (segue) (Com)