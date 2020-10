Pil: Confcommercio, a ottobre +0,9 per cento ma pesa l’incognita Covid (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indicatore dei consumi di Confcommercio - A settembre si è consolidata la fase di recupero della domanda, tendenza che continua a interessare in misura prevalente la componente relativa ai beni e in misura più specifica alcuni segmenti dei durevoli. L’indicatore dei consumi registra, nel confronto annuo, un calo del 5,2 per cento. Se per i beni il saldo risulta positivo per il 2,3 per cento, per i servizi il dato permane in territorio negativo (-20,7 per cento). (segue) (Com)