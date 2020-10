© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prezzi - Sulla base delle dinamiche registrate dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo, per il mese di ottobre 2020 si stima un incremento dello 0,2 per cento in termini congiunturali, determinato in larga parte dagli aumenti decisi per l’energia ed il gas, e una diminuzione dello 0,2 per cento nel confronto con lo stesso mese del 2019.(Com)